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Факты / Україна / Общество

Гвардия наступления: МВД формирует штурмовые бригады для усиления сил обороны

Юля Захарченко, редактор ленты
Ігор Клименко
Фото: МВД

Министерство внутренних дел начало формирование штурмовых бригад, чтобы усилить силы обороны и освободить временно оккупированные территории Украины.

Об этом заявил в эфире информационного телемарафона Единые новости исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, речь идет о штурмовых бригадах Гвардия наступления.

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— Решение создать штурмовые бригады приняли наши работники, которые имеют достаточно ярости, чтобы бить врага. Многие наши военнослужащие, которые защищают нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения, — рассказал он.

Клименко отметил, что патриоты Украины и люди, которые потеряли дома или родных в результате войны, планируют объединить в соответствующие бригады.

— Мы уже начали формировать такие подразделения, которые нацелены на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель, — подчеркнул Клименко.

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