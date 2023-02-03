Гвардия наступления: МВД формирует штурмовые бригады для усиления сил обороны

Февраль, 02 в 23:50

Министерство внутренних дел начало формирование штурмовых бригад, чтобы усилить силы обороны и освободить временно оккупированные территории Украины.

Об этом заявил в эфире информационного телемарафона Единые новости исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, речь идет о штурмовых бригадах Гвардия наступления.

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— Решение создать штурмовые бригады приняли наши работники, которые имеют достаточно ярости, чтобы бить врага. Многие наши военнослужащие, которые защищают нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения, — рассказал он.

Клименко отметил, что патриоты Украины и люди, которые потеряли дома или родных в результате войны, планируют объединить в соответствующие бригады.