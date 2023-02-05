Оккупанты любят символизм: Резников ожидает возможное наступление со стороны россиян в феврале
Вооруженные силы Украины готовы к возможному наступлению со стороны российских войск.
Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников.
Он заверил, что украинское военное руководство “держит этот вопрос на контроле”, а военные готовятся ко всем сценариям.
– Мы ожидаем возможные наступления со стороны россиян, потому что сейчас февраль — они любят символизм. Мы ожидаем этого давления. Вооруженные силы Украины готовы, ставка Верховного Главнокомандующего постоянно держит этот вопрос на контроле. Каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет, все готовы к отпору. Мы накапливаем резервы, учим наш персонал, работаем с партнерами по получению новых типов вооружений, – сказал он.
Ранее Резников заявил, что Россия может пойти в новое наступление на Украину примерно 24 февраля.
По мнению министра, оккупанты могут попробовать атаку по двум направлениям: Донбасс и юг.