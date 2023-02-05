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Факты / Україна

Оккупанты любят символизм: Резников ожидает возможное наступление со стороны россиян в феврале

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины готовы к возможному наступлению со стороны российских войск.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников.

Он заверил, что украинское военное руководство “держит этот вопрос на контроле”, а военные готовятся ко всем сценариям.

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– Мы ожидаем возможные наступления со стороны россиян, потому что сейчас февраль — они любят символизм. Мы ожидаем этого давления. Вооруженные силы Украины готовы, ставка Верховного Главнокомандующего постоянно держит этот вопрос на контроле. Каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет, все готовы к отпору. Мы накапливаем резервы, учим наш персонал, работаем с партнерами по получению новых типов вооружений, – сказал он.

Ранее Резников заявил, что Россия может пойти в новое наступление на Украину примерно 24 февраля.

По мнению министра, оккупанты могут попробовать атаку по двум направлениям: Донбасс и юг.

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