Февраль, 05 в 15:49

Вооруженные силы Украины готовы к возможному наступлению со стороны российских войск.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников.

Он заверил, что украинское военное руководство “держит этот вопрос на контроле”, а военные готовятся ко всем сценариям.

Сейчас смотрят – Мы ожидаем возможные наступления со стороны россиян, потому что сейчас февраль — они любят символизм. Мы ожидаем этого давления. Вооруженные силы Украины готовы, ставка Верховного Главнокомандующего постоянно держит этот вопрос на контроле. Каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет, все готовы к отпору. Мы накапливаем резервы, учим наш персонал, работаем с партнерами по получению новых типов вооружений, – сказал он. Ранее Резников заявил, что Россия может пойти в новое наступление на Украину примерно 24 февраля. По мнению министра, оккупанты могут попробовать атаку по двум направлениям: Донбасс и юг. Читайте План “большого наступления” Путина обречен на провал, как и предыдущие — Подоляк

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