План “большого наступления” Путина обречен на провал, как и предыдущие — Подоляк

Февраль, 03 в 15:44

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что план российского диктатора Владимира Путина так называемого большого наступления в феврале обречен на провал, как и предыдущие.

Свои соображения он выложил в своем Twitter.

— Незаметно начался последний месяц зимы. По плану Путина Украина должна была быть без отопления и электричества, а украинцы — требовать от правительства капитуляции. План провалился, как и предыдущие. Не удастся и план “большого наступления”, — написал Подоляк.

Вместо этого, по его словам, будет план Украины — с деоккупацией всех территорий, с выплатой репараций и трибуналом для российских военных преступников.

Сейчас смотрят Тим часом непомітно розпочався останній місяць зими. За планом Путіна Україна мала бути без опалення й електрики, а українці – вимагати від уряду капітуляції. План провалився, як і попередні. Не вдасться і план «великого наступу». А буде ???????? план: деокупація, репарації, трибунал. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 3, 2023 Ранее в украинской военной разведке заявили, что Путин отдал приказ до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей. Впрочем, в Институте изучения войны считают, что вероятное крупное российское наступление может преждевременно завершиться во время сезона дождей в апреле, если не раньше, прежде чем россияне успеют достичь каких-то значительных операционных успехов. Читайте Череватый рассказал, реально ли путинской армии захватить Донецкую и Луганскую области до марта

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