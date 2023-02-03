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Факты / Україна / Политика

План “большого наступления” Путина обречен на провал, как и предыдущие — Подоляк

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что план российского диктатора Владимира Путина так называемого большого наступления в феврале обречен на провал, как и предыдущие.

Свои соображения он выложил в своем Twitter.

— Незаметно начался последний месяц зимы. По плану Путина Украина должна была быть без отопления и электричества, а украинцы — требовать от правительства капитуляции. План провалился, как и предыдущие. Не удастся и план “большого наступления”, — написал Подоляк.

Вместо этого, по его словам, будет план Украины — с деоккупацией всех территорий, с выплатой репараций и трибуналом для российских военных преступников.

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Ранее в украинской военной разведке заявили, что Путин отдал приказ до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей.

Впрочем, в Институте изучения войны считают, что вероятное крупное российское наступление может преждевременно завершиться во время сезона дождей в апреле, если не раньше, прежде чем россияне успеют достичь каких-то значительных операционных успехов.

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