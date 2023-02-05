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Факти / Україна

Окупанти люблять символізм: Резніков очікує можливий наступ з боку росіян у лютому

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України готові до можливого наступу з боку російських військ.

Про це на пресконференції заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він запевнив, що українське військове керівництво “тримає це питання на контролі”, а військові готуються до всіх сценаріїв.

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– Ми очікуємо можливі наступи з боку росіян, тому що зараз лютий – вони люблять символізм. Ми очікуємо цей тиск. Збройні сили України готові, ставка Верховного Головнокомандувача постійно тримає це питання на контролі. Якихось неочікуваних речей для нас з вами немає, всі готові до відсічі. Ми накопичуємо резерви, вчимо наш персонал, працюємо з партнерами щодо отримання нових типів озброєнь, – сказав він.

Раніше Резніков заявив, що Росія може піти у новий наступ на Україну приблизно 24 лютого.

На думку міністра, окупанти можуть спробувати атаку за двома напрямками: Донбас та південь.

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