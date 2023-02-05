Февраль, 05 в 12:00

По данным британской разведки, в течение последней недели оккупанты достигли незначительного продвижения в попытках окружить Бахмут Донецкой области.

Об этом пишет Минобороны Великобритании.

— Трассы M03 и H32 – две основных дороги в город для украинских защитников – сейчас предположительно под прямой огневой угрозой в результате последних продвижений РФ. Ранее на этой неделе наемники ЧВК Вагнера, с высокой вероятностью, захватили еще одну дорогу, соединяющую Бахмут с Северском, — говорится в сообщении.

Отмечено, что хотя для военных Украины остаются доступными еще многие пути по пересеченной местности, Бахмут становится все более изолированным.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter