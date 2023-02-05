Ситуация усложняется, Бахмут становится все более изолированным – британская разведка
По данным британской разведки, в течение последней недели оккупанты достигли незначительного продвижения в попытках окружить Бахмут Донецкой области.
Об этом пишет Минобороны Великобритании.
— Трассы M03 и H32 – две основных дороги в город для украинских защитников – сейчас предположительно под прямой огневой угрозой в результате последних продвижений РФ. Ранее на этой неделе наемники ЧВК Вагнера, с высокой вероятностью, захватили еще одну дорогу, соединяющую Бахмут с Северском, — говорится в сообщении.
Отмечено, что хотя для военных Украины остаются доступными еще многие пути по пересеченной местности, Бахмут становится все более изолированным.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что РФ на этой неделе бросила все свои силы на попытку прорвать оборону Бахмута.
Источник: Минобороны Великобритании