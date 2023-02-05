Лютий, 05 в 12:00

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня окупанти досягли незначного просування у спробах оточити Бахмут Донецької області.

Про це пише Міноборони Великої Британії.

– Траси M03 та H32 – дві основних дороги в місто для українських обронців – зараз ймовірно під прямою вогневою загрозою внаслідок останніх просувань РФ. Раніше цього тижня найманці ПВК Вагнера, з високою ймовірністю, захопили ще одну дорогу, що сполучає Бахмут із Сіверськом, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що хоча для оборонців України залишаються доступними ще багато шляхів постачання по пересіченій місцевості, Бахмут стає все більш ізольованим.

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Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що РФ цього тижня кинула всі свої сили на спробу прорвати оборону Бахмута.

Джерело: Міноборони Великої Британії