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РФ на этой неделе бросила все силы на попытку прорыва и оцепления Бахмута – Маляр

Анастасия Гевко, редактор ленты
Бахмут
Фото: Getty Images

Замминистра обороны Анна Маляр сообщает, что Российская Федерация на этой неделе бросила все свои силы на попытку прорвать нашу оборону.

Об этом она рассказала, подводя итоги всех официальных сведений с фронта за последнюю неделю.

– На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении. Но благодаря стойкости наших воинов успеха не добились, – написала Маляр в субботу, 4 февраля, на своем канале в Telegram.

Напомним, Генштаб сообщал, что по состоянию на вечер 3 февраля российские оккупанты атаковали Украину сразу на четырех направлениях.

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