РФ на этой неделе бросила все силы на попытку прорыва и оцепления Бахмута – Маляр
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Замминистра обороны Анна Маляр сообщает, что Российская Федерация на этой неделе бросила все свои силы на попытку прорвать нашу оборону.
Об этом она рассказала, подводя итоги всех официальных сведений с фронта за последнюю неделю.
– На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении. Но благодаря стойкости наших воинов успеха не добились, – написала Маляр в субботу, 4 февраля, на своем канале в Telegram.
Напомним, Генштаб сообщал, что по состоянию на вечер 3 февраля российские оккупанты атаковали Украину сразу на четырех направлениях.
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