В Луганской области оккупанты готовят наступление на трех направлениях — Гайдай
Российские оккупанты готовят наступление на трех направлениях в Луганской области — в районе Белогоровки, Кременной и Сватового.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— На сегодняшний день количество атак увеличилось. Это не полномасштабное наступление, а подготовка к нему. Оккупанты ищут слабые места, куда потом будет направлена одна из ударных группировок, которые они формируют. Я думаю, что в Луганской области будут три наступательные операции. Это примерно Белогоровка, Кременная и Сватово, – сказал он.
По словам Гайдая, позиции в Белогоровке полностью контролируют наши Силы обороны.
Украинские защитники отбивают там все вражеские атаки, а также берут в плен российских оккупантов.
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