В Луганской области оккупанты готовят наступление на трех направлениях — Гайдай

Февраль, 06 в 19:02

Российские оккупанты готовят наступление на трех направлениях в Луганской области — в районе Белогоровки, Кременной и Сватового.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— На сегодняшний день количество атак увеличилось. Это не полномасштабное наступление, а подготовка к нему. Оккупанты ищут слабые места, куда потом будет направлена одна из ударных группировок, которые они формируют. Я думаю, что в Луганской области будут три наступательные операции. Это примерно Белогоровка, Кременная и Сватово, – сказал он.

По словам Гайдая, позиции в Белогоровке полностью контролируют наши Силы обороны.

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