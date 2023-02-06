На Луганщині окупанти готують наступ на трьох напрямках – Гайдай

Лютий, 06 в 19:02

Російські окупанти готують наступ на трьох напрямках у Луганській області – в районі Білогорівки, Кремінної та Сватового.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– На сьогодні кількість атак збільшилась. Це не повномасштабний наступ, а підготовка до нього. Окупанти шукають слабкі місця, куди потім буде направлено одне з ударних угруповань, які вони формують. Я думаю, що в Луганській області буде три наступальні операції. Це приблизно Білогорівка, Кремінна та Сватове, – сказав він.

За словами Гайдая, позиції в Білогорівці повністю контролюють наші Сили оборони. Українські захисники відбивають там всі ворожі атаки, а також беруть в полон російських окупантів.

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