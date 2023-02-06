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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Бои на Донбассе и обстрелы Херсонщины: что происходит на 348 сутки войны (онлайн)

Бои на Донбассе и обстрелы Херсонщины: что происходит на 348 сутки войны (онлайн)

Вступил в силу запрет завозить нефтепродукты в Европейский союз из Российской Федерации за полномасштабную войну против Украины.

Введено в действие решение Совета безопасности и национальной обороны о санкциях против атомной отрасли России, сообщил президент Владимир Зеленский.

Весной Украина получит системы противовоздушной обороны SAMP-T, зенитчики уже поехали на военные учения.

Украина вернула еще двух детей, незаконно вывезенных оккупантами на территорию России.

В то же время Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах, подтвердили в Министерстве обороны.

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00:15 - 06 февраля

В плену РФ находятся 729 военнослужащих отдельного отряда специального назначения Азов. Они находятся в неудовлетворительном состоянии, под физическим и психологическим воздействием РФ.

Об этом рассказал один из защитников комбината Азовсталь в Мариуполе Богдан Кротевич, которого знают за позывным Тавр.

— Сейчас они не находятся в одном месте. И у нас есть информация по состоянию на какую-то дату, например, 28 декабря 2022 года. За месяц человека могли перевести в другое заведение, его состояние могло как улучшиться, так и ухудшиться, — поделился Тавр.

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00:15 - 06 февраля

На самом деле Министерство обороны не покупает яйца вообще и другие продукты, а договора не существует. Об этом в интервью заявил министр обороны Алексей Резников.

— На самом деле, Министерство обороны не покупает яйца вообще, не покупает томаты, не покупает кукурузу, не покупает картошку вообще. Не существует договора. Яйца не в сделке, они во вложении к сделке. Согласно постановлению 2016 года, покупается услуга накормить одного военнослужащего в сутки с обеспечением 3,5 тысяч калорий ценой 145 гривен 85 копеек на этот год.

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