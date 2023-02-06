Бои на Донбассе и обстрелы Херсонщины: что происходит на 348 сутки войны (онлайн)
Вступил в силу запрет завозить нефтепродукты в Европейский союз из Российской Федерации за полномасштабную войну против Украины.
Введено в действие решение Совета безопасности и национальной обороны о санкциях против атомной отрасли России, сообщил президент Владимир Зеленский.
Весной Украина получит системы противовоздушной обороны SAMP-T, зенитчики уже поехали на военные учения.
Украина вернула еще двух детей, незаконно вывезенных оккупантами на территорию России.
В то же время Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах, подтвердили в Министерстве обороны.
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