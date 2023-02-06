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В плену РФ находятся 729 военнослужащих отдельного отряда специального назначения Азов. Они находятся в неудовлетворительном состоянии, под физическим и психологическим воздействием РФ.

Об этом рассказал один из защитников комбината Азовсталь в Мариуполе Богдан Кротевич, которого знают за позывным Тавр.