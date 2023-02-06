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Факты / Україна

Рада признала ЧВК Вагнера международной преступной организацией

Малиновская Ангелина, редактор ленты
чвк вагнер найманці
Фото: Getty Images

Верховная Рада признала ЧВК Вагнера международной преступной организацией. За такое решение проголосовали 333 народных депутата.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

– Также одобрили №3735 Постановление о признании российских частных военных компаний террористическими организациями. За — 336 (народных депутатов, — Ред.), – написал он в Telegram.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, отметил, что такое решение является шагом к привлечению ЧВК Вагнера к ответственности.

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– Готовимся уничтожить Вагнер как составляющую международного терроризма. Украина будет обращаться в суды государств-союзников, а также в дальнейшем это повлияет на конфискацию российских активов, – написал он в Telegram.

К слову, вагнеровцы воюют в составе армии РФ, в частности под Бахмутом Донецкой области, однако там нет никакого понимания между боевиками и оккупационными войсками.

Полномасштабная война в Украине длится уже 348-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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