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Факты / Україна

Под Бахмутом “вагнеровцы” и армия РФ воюют в разнобой, без координации — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Знищення групи ПВК Вагнера

Армия РФ продолжает атаковать Бахмут, однако там нет никакого понимания между боевиками Вагнера и оккупационными войсками.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, российские провоенные блоггеры пишут, что Вооруженные силы Украины вроде бы отходят от Бахмута, а владелец ПВК Вагнера Евгений Пригожин это опровергает.

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В Генштабе подчеркивают, что под Бахмутом, где продолжаются тяжелые, полностью отсутствует координация и взаимодействие между российской армией и “вагнеровцами”.

За минувшие сутки наши подразделения отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Фото: Сергей Гайдай

Источник: Генштаб ВСУ
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