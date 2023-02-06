Февраль, 06 в 7:52

Армия РФ продолжает атаковать Бахмут, однако там нет никакого понимания между боевиками Вагнера и оккупационными войсками.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, российские провоенные блоггеры пишут, что Вооруженные силы Украины вроде бы отходят от Бахмута, а владелец ПВК Вагнера Евгений Пригожин это опровергает.

Сейчас смотрят В Генштабе подчеркивают, что под Бахмутом, где продолжаются тяжелые, полностью отсутствует координация и взаимодействие между российской армией и “вагнеровцами”. За минувшие сутки наши подразделения отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. Фото: Сергей Гайдай

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