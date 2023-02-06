Рада визнала ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією
Верховна Рада визнала ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією. За таке рішення проголосували 333 народних депутати.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
– Також схвалили № 3735 Постанову про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями. За – 336 (народних депутатів, – Ред.), – написав він у Telegram.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у свою чергу зазначив, що таке рішення є кроком до притягнення ПВК Вагнера до відповідальності.
– Готуємося знищити Вагнер як складову міжнародного тероризму. Україна буде звертатися до судів держав-союзників, а також в подальшому це вплине на конфіскацію російських активів, – написав він у Telegram.
Як відомо, вагнерівці воюють у складі армії РФ, зокрема під Бахмутом Донецької області, проте там немає жодного порозуміння між бойовиками та окупаційними військами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 348-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.