Лютий, 06 в 15:25

Верховна Рада визнала ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією. За таке рішення проголосували 333 народних депутати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

– Також схвалили № 3735 Постанову про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями. За – 336 (народних депутатів, – Ред.), – написав він у Telegram.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у свою чергу зазначив, що таке рішення є кроком до притягнення ПВК Вагнера до відповідальності.

Зараз дивляться – Готуємося знищити Вагнер як складову міжнародного тероризму. Україна буде звертатися до судів держав-союзників, а також в подальшому це вплине на конфіскацію російських активів, – написав він у Telegram. Як відомо, вагнерівці воюють у складі армії РФ, зокрема під Бахмутом Донецької області, проте там немає жодного порозуміння між бойовиками та окупаційними військами. Повномасштабна війна в Україні триває вже 348-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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