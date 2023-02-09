Февраль, 09 в 12:24

Еще один действующий народный депутат Украины получил подозрение из-за недостоверного декларирования.

Об этом сообщили в пресс-службах Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, 8 февраля детективы НАБУ и прокурор САП сообщили о подозрении нардепу Верховной Рады IX созыва. Народный избранник подозревается во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год.

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По данным следствия, нардеп не указал в декларации автомобиль Lexus 2020 года выпуска. Транспортное средство принадлежало его отцу, однако депутат пользовался им совместно с женой с момента покупки. Стоимость авто оценивается почти в 1,9 млн грн.

Действия нардепа квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления). За такое нарушение грозит штраф в размере от 3 000 до 4 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов или ограничением свободы на срок до двух лет (с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет).

Как отметили в НАБУ, местонахождение нардепа не установлено. О подозрении ему сообщили в порядке ст. 135 ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Расследование НАБУ и САП начали на основании заключения Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Ни НАБУ, ни САП не озвучивают фамилию народного депутата. Однако ряд СМИ, в частности агентство Интерфакс-Украина, со ссылкой на источники сообщают, что речь идет о нардепе от фракции Слуга народа Сергее Нагорняке.

Недавно НАБУ и САП направили в суд дело в отношении народного депутата от Слуги народа Маргариты Шол. Ее подозревают во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год. Речь идет о квартире на Печерске в Киеве стоимостью почти 5 млн грн, которую Шол арендовала, однако не указала в декларации.

Еще один действующий нардеп получил подозрение НАБУ из-за того, что не указал в декларации квартиру в Киеве и деньги на банковских счетах.