Лютий, 09 в 12:24

Ще один народний депутат України отримав підозру через недостовірне декларування.

Про це поінформували в пресслужбах Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, 8 лютого детективи НАБУ та прокурор САП повідомили про підозру нардепу Верховної Ради IX скликання. Народного обранця підозрюють у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік.

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За даними слідства, нардеп не вказав у декларації автомобіль Lexus 2020 року випуску. Транспортний засіб належав його батькові, проте депутат користувався ним спільно із дружиною з моменту купівлі. Вартість авто оцінюється в майже 1,9 млн грн.

Дії нардепа кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). За таке порушення загрожує штраф у розмірі від 3 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до двох років (з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років).

Як зазначили в НАБУ, місцеперебування нардепа не встановлено. Про підозру йому повідомили у порядку ст. 135 ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідування НАБУ і САП розпочали на підставі висновку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Ні НАБУ, ні САП не озвучують прізвища народного депутата. Однак низка ЗМІ, зокрема агентство Інтерфакс-Україна, з посиланням на джерела повідомляють, що йдеться про нардепа від фракції Слуга народу Сергія Нагорняка.

Нещодавно НАБУ та САП скерували до суду справу щодо народної депутатки від Слуги народу Маргарити Шол. Її підозрюють у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік. Йдеться про квартиру на Печерську в Києві вартістю майже 5 млн грн, яку Шол орендувала, проте не вказала в декларації.

Ще один чинний нардеп отримав підозру НАБУ через те, що не вказав у декларації квартиру в Києві та гроші на банківських рахунках.