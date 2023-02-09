Росія вже розпочала масштабний наступ, якого всі очікували – Подоляк

Лютий, 09 в 19:14

Російські війська вже розпочали новий масштабний наступ, про який попереджала українська розвідка.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Сьогодні масштабні активні бойові дії продовжуються у Луганській та Донецькій областях.

Зараз дивляться

– Коли всі очікували наступу, це і є той самий наступ, він уже почався, – заявив Подоляк.

Радник наголосив, що наступ окупантів не припинявся, але періодично РФ посилює тиск на фронті кількістю людей, які відправляються на смерть.

Раніше про початок великого наступу на Луганщині повідомили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, протягом останнього тижня помітно зріс темп російських операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області.