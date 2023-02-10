Самая мощная атака за всю войну: в Запорожье – 17 прилетов в час
Ночью российские войска массированно обстреляли Запорожье.
– За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов. Это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения, – подчеркнул секретарь городского совета Анатолий Куртев.
По его словам, оккупанты коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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– Это все, на что способна эта армия мразот – обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломить. Держимся, – написал Анатолий Куртев.