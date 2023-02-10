Ночью российские войска массированно обстреляли Запорожье.

– За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов. Это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения, – подчеркнул секретарь городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, оккупанты коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

– Это все, на что способна эта армия мразот – обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломить. Держимся, – написал Анатолий Куртев.