Найпотужніша атака за всю війну: у Запоріжжі – 17 прильотів за годину

Уночі російські війська масовано обстріляли Запоріжжя.

– За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів. Це найбільша кількість із початку повномасштабного вторгнення, – наголосив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, окупанти підступно атакували об’єкти енергетичної інфраструктури.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

– Це все, на що здатна ця армія мразот – обстрілювати спляче місто та гатити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося, – написав Анатолій Куртєв.