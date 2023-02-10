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Факти / Україна

Найпотужніша атака за всю війну: у Запоріжжі – 17 прильотів за годину

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибух_чорний дим

Уночі російські війська масовано обстріляли Запоріжжя.

– За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів. Це найбільша кількість із початку повномасштабного вторгнення, – наголосив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, окупанти підступно атакували об’єкти енергетичної інфраструктури.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Зараз дивляться

– Це все, на що здатна ця армія мразот – обстрілювати спляче місто та гатити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося, – написав Анатолій Куртєв.

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