Февраль, 10 в 10:48

Российские оккупанты утром нанесли рекордный удар ракетами С-300 по Харьковской и Запорожской областях.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, россияне ночью били по Украине ударными дронами Shahed, ракетами Калибр из Азовского моря. Украинская ПВО уничтожила шесть из семи вражеских “шахедов”.

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По Харьковской и Запорожской областям враг лупил из российского Белгорода и оккупированного Токмака соответственно. В общей сложности россияне выпустили 35 ракет.

— Остальные взрывы, которые сегодня раздались, это были взрывы, к сожалению, ракет С-300, которыми противник избивал по Харьковской и Запорожской областям. По Харьковской – это из района Белгорода и по Запорожской – из района Токмака, это оккупированная территория Запорожской области. В общем, такой, я бы сказал, рекордный удар этими ракетами. В зенитные 35 ракет выпущено по Запорожской и по Харьковским областям, — отметил Юрий Игнат.

Фото: Воздушные Силы ВСУ