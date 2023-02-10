Російські окупанти вранці завдали рекордного удару ракетами С-300 по Харківській та Запорізькій областях.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни вночі гатили по Україні ударними дронами Shahed, ракетами Калібр із Азовського моря. Українська ППО знищила шість із семи ворожих “шахедів”.

По Харківській та Запорізькій областях ворог гатив із російського Бєлгорода та окупованого Токмака відповідно. Загалом росіяни випустили 35 ракет.

– Решта вибухів, які сьогодні пролунали, це були вибухи, на жаль, ракет С-300, якими противник бив по Харківській та Запорізькій областях. По Харківській – це з району Бєлгорода і по Запорізькій – з району Токмака, це окупована територія Запорізької області.

Загалом такий, я б сказав, рекордний удар цими ракетами. До зенітних 35 ракет випущено по Запорізькій та по Харківські областях, – наголосив Юрій Ігнат.