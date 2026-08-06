Какой праздник 6 августа 2026 и почему сегодня запрещено работать
6 августа 2026 года верующие отмечают один из крупнейших христианских праздников года — Преображение Господне, известное в народе как Яблочный Спас.
В этот день также чтят память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, отмечают Международный день Врачи мира за мир и День благодарности работникам сельского хозяйства.
Какие праздники приходятся на 6 августа, что можно и нельзя делать в этот день и какие традиции с ним связаны — читайте в материале Фактов ICTV.
- Какой сегодня церковный праздник — 6 августа 2026 года
- Кто празднует день ангела 6 августа 2026 года
- Что нельзя делать 6 августа 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 6 августа 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 6 августа 2026 года
По новолианскому календарю 6 августа отмечается Преображение Господне (в народе известное как Яблочный Спас). Праздник призван вспомнить важный момент из жизни Иисуса Христа.
Согласно Евангелию, однажды Иисус взял с собой трех апостолов: Петра, Иакова и Иоанна, — и привел их на “высокую гору”, которую часто отождествляют с горой Фавор. Там на их глазах он “преобразился”: его одежда стала ослепительно белой, а лицо засияло, как солнце.
В тот момент появились Моисей и Илия, которые были олицетворением Закона и пророков Ветхого Завета, а с неба раздался голос Божий, который подтвердил, что Иисус его любимый сын. Преображением на горе Спаситель стремился укрепить веру своих учеников в него, как в Единого Сына Божьего, которая бы не поколебалась во время его пути к воскресению.
Кто празднует день ангела 6 августа 2026 года
Именины 6 августа отмечают обладатели имен Лев и Спас.
Если у вас есть знакомые, которые носят одно из этих имен, поздравьте их пожеланиями мира, здоровья, достатка и благополучия.
Что нельзя делать 6 августа 2026 года
В день Яблочного Спаса строго запрещено заниматься тяжелой физической работой, работать на огороде и в поле, убирать в доме, шить, вышивать, вязать.
Нельзя ссориться, ругаться, завидовать, сплетничать, отказывать в помощи, быть жадным и равнодушным. В этот день не стоит играть свадьбу и венчаться.
Во время застолья нельзя шуметь, переедать и злоупотреблять алкоголем. Тем, кто соблюдает правила Успенского поста, на Преображение разрешено есть рыбу и выпить немного вина.
Что можно делать сегодня
В день Преображения Господня принято ходить в церковь и освящать корзину с яблоками, грушами, сливами, виноградом, полевыми цветами, медом.
Сегодня стоит собраться семьей за столом, также можно ходить в гости к родственникам. На Яблочный Спас хозяйки пекли хлеб из нового урожая пшеницы, запекали яблоки или использовали их в качестве начинки для пирогов, вареников, блинов и т. д.
6 августа не забудьте выделить время на отдых. Также сделайте как минимум одно доброе дело — в народе верили, что так можно очистить душу от грехов.
Народные приметы на 6 августа 2026 года
- Идет дождь — осенью часто будет дождливо.
- Ясный день — к сухой и теплой осени.
- Жарко — зима будет морозной.
- Какая погода 6 августа, такой и будет на Покров.