6 августа 2026 года верующие отмечают один из крупнейших христианских праздников года — Преображение Господне, известное в народе как Яблочный Спас.

В этот день также чтят память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, отмечают Международный день Врачи мира за мир и День благодарности работникам сельского хозяйства.

Какие праздники приходятся на 6 августа, что можно и нельзя делать в этот день и какие традиции с ним связаны — читайте в материале Фактов ICTV.

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Какой сегодня церковный праздник — 6 августа 2026 года

По новолианскому календарю 6 августа отмечается Преображение Господне (в народе известное как Яблочный Спас). Праздник призван вспомнить важный момент из жизни Иисуса Христа.

Согласно Евангелию, однажды Иисус взял с собой трех апостолов: Петра, Иакова и Иоанна, — и привел их на “высокую гору”, которую часто отождествляют с горой Фавор. Там на их глазах он “преобразился”: его одежда стала ослепительно белой, а лицо засияло, как солнце.

В тот момент появились Моисей и Илия, которые были олицетворением Закона и пророков Ветхого Завета, а с неба раздался голос Божий, который подтвердил, что Иисус его любимый сын. Преображением на горе Спаситель стремился укрепить веру своих учеников в него, как в Единого Сына Божьего, которая бы не поколебалась во время его пути к воскресению.

Кто празднует день ангела 6 августа 2026 года

Именины 6 августа отмечают обладатели имен Лев и Спас.

Если у вас есть знакомые, которые носят одно из этих имен, поздравьте их пожеланиями мира, здоровья, достатка и благополучия.

Что нельзя делать 6 августа 2026 года

В день Яблочного Спаса строго запрещено заниматься тяжелой физической работой, работать на огороде и в поле, убирать в доме, шить, вышивать, вязать.

Нельзя ссориться, ругаться, завидовать, сплетничать, отказывать в помощи, быть жадным и равнодушным. В этот день не стоит играть свадьбу и венчаться.

Во время застолья нельзя шуметь, переедать и злоупотреблять алкоголем. Тем, кто соблюдает правила Успенского поста, на Преображение разрешено есть рыбу и выпить немного вина.

Что можно делать сегодня

В день Преображения Господня принято ходить в церковь и освящать корзину с яблоками, грушами, сливами, виноградом, полевыми цветами, медом.

Сегодня стоит собраться семьей за столом, также можно ходить в гости к родственникам. На Яблочный Спас хозяйки пекли хлеб из нового урожая пшеницы, запекали яблоки или использовали их в качестве начинки для пирогов, вареников, блинов и т. д.

6 августа не забудьте выделить время на отдых. Также сделайте как минимум одно доброе дело — в народе верили, что так можно очистить душу от грехов.

Народные приметы на 6 августа 2026 года

Идет дождь — осенью часто будет дождливо.

Ясный день — к сухой и теплой осени.

Жарко — зима будет морозной.

Какая погода 6 августа, такой и будет на Покров.

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