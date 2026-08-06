В ночь на 6 августа враг атаковал Сумы коррректируемыми авиабомбами (КАБами).

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Сумы 6 августа: что известно

По словам главы Сумской ОВА, российские войска нанесли четыре удара коррректируемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города.

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Рядом с эпицентрами ударов повреждены многоэтажные жилые дома, нежилые здания и объекты инфраструктуры. В результате взрывов в домах выбиты сотни окон.

По предварительным данным, сегодня во время атаки на Сумы сегодня, 6 августа, пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас продолжается обследование территорий и ликвидация последствий российской атаки на Сумы 6 августа.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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