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Факты / Україна

Россия подняла в небо бомбардировщики. Есть угроза ракетного удара

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Політ ракети
Фото: Unsplash

По состоянию на утро 10 февраля, Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Имеется большая угроза ракетного удара.

Об этом сообщает КГВА.

— Поэтому еще раз подчеркиваю – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя и близких. Верьте в наше ПВО! – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что Россия подготовила 20 ракет для удара по Украине.

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– Ожидаем 20 ракет, пока их не видно, – написал он.

При этом глава Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что в воздухе находится вражеская авиация, а в море корабли-носители ракет Калибр.

— Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Верим в ПВО! – написал он в Telegram.

Напомним, что Россия запустила по территории Украины группу БПЛА Shahed. После дронов оккупанты выпустили десятки ракет по Харькову, Запорожью и Днепру. Также под ударом оказалась Хмельницкая область.

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