Росія підняла в небо бомбардувальники. Є загроза ракетного удару

Лютий, 10 в 8:47

Станом на ранок 10 лютого, Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару.

Про це повідомляє КМВА.

– Тому ще раз наголошую – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. При оголошенні тривоги негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе і близьких. Вірте в наше ППО!, – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Натомість голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє, що Росія підготувала 20 ракет для удару по Україні.

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– Очікуємо 20 ракет, поки їх не видно, – написав він.

При цьому очільник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що у повітрі знаходиться ворожа авіація, а в морі кораблі-носії ракет Калібр.

– Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття. Віримо в ППО! – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що Росія запустила по території України групу БПЛА Shahed. Після дронів окупанти випустили десятки ракет по Харкову, Запоріжжю та Дніпру. На жаль, є влучання. Також під ударом опинилась Хмельницька область.