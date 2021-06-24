Президент Украины ввел в действие новые санкции СНБО против олигарха Дмитрия Фирташа и российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.

Таким образом в действие ввели решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года О применении персональных специальных экономических и других санкций.

В общем по представлению Службы безопасности Украины ограничительные меры ввели против 538 физических и 540 юридических лиц.

В частности, в список санкций попали российские бизнесмены и чиновники, которые имеют тесные связи с главой РФ Владимиром Путиным. Среди них братья Ротенберги и их родственники, Олег Дерипаска, глава Газпрома Алексей Миллер и др.

Среди компаний, к которым также вводят ограничительные меры, есть много авиаперевозчиков, летающих на временно оккупированную территорию Крыма, а также учреждения, действующих на оккупированной части полуострова и сотрудничающих с оккупантами.

Документ предусматривает:

блокирования активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом;

ограничения торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств и тому подобное;

Секретарь СНБО Алексей Данилов будет контролировать за выполнением этого решения.

На днях СНБО ввела санкции против Фирташа и Фукса.

По словам секретаря ведомства Алексея Данилова, санкции против Фирташа ввели, в частности, из-за поставки сырья в оборонные предприятия РФ.

А санкции в отношении Павла Фукса были введены из-за компании Голден Деррик.