Лютий, 10 в 16:20

Сьогодні, 10 лютого, співробітники СБУ і ДБР провели низку обшуків у рамках кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовцями НАК Надра України.

Обшуки правоохоронці проводили за місцями фактичного проживання фігурантів та в офісах відповідних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російський олігарх та народний депутат України VIII скликання.

Низка українських ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що фігурантами справи є екснардеп від Народного фронту Ігор Котвіцький та олігарх Павло Фукс.

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За результатами обшуків спецпризначенці виявили та вилучили:

чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції комерційних структур;

засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;

близько 300 тис. доларів США, 250 тис. євро та 1,5 млн грн готівкою.

Розкрадання газу з українських надр: СБУ і ДБР провели обшуки в екснардепа та російського олігарха / 3 фотографии

У СБУ наголошують, що внаслідок протиправної діяльності посадових осіб компанії Надра України та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області.

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І це при тому, що з держбюджету на розробку цього родовища витратили понад 1 млрд грн. Поклади газу у родовищі становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем). Слідство триває.