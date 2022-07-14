Июль, 14 в 12:46

На Харьковщине поймали организатора криминальной группировки, которая разворовала украинские недра на 1 млрд грн.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В начале года СБУ обезвредила преступную группу, которая подпольно добывала полезные ископаемые в Харьковской области.

Они обустроили несколько нелегальных карьеров на территории Роганской объединенной территориальной общины, из которых вывозили песок в промышленных масштабах.

Сейчас смотрят

Украденные недра злоумышленники продавали через разветвленную сеть аффилированных коммерческих структур. Тогда правоохранители задержали троих организаторов незаконного бизнеса. Но их предводитель скрывался от следствия более пяти месяцев.

Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СБУ, злоумышленник входил в ближайшее окружение покойного криминального авторитета по кличке Князь, чью банду СБУ обезвредила в июле 2020 года.

Недавно СБУ в Киеве задержали группировку, занимавшуюся нелегальным сбытом оружия. Злоумышленникам сообщили о подозрении, также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ