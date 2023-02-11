Российские захватчики усиливают свои группировки на двух направлениях — Генштаб

Февраль, 11 в 19:59

Российская армия, несмотря на большие потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11 февраля.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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На Лиманском и Бахмутском направлениях российские захватчики усиливают свои группировки. Также враг активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших подразделений.

— С целью компенсировать масштабные военные потери, с начала февраля этого года, Россия использовала около 1 200 человек из ЧВК Вагнер, завербованных в тюрьмах с временно оккупированных территорий АР Крым, — говорится в сводке.

В Генштабе также отчитались о работе авиации Сил обороны. Так, за сутки было нанесено 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по позициям вражеских ЗРК. Также наши защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа Орлан.