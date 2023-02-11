Російські загарбники посилюють свої угрупування на двох напрямках – Генштаб

Лютий, 11 в 19:59

Російська армія, попри значні втрати, не відмовляються від намірів вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 11 лютого.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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На Лиманському та Бахмутському напрямках російські загарбники посилюють свої угрупування. Також ворог активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціям наших підрозділів.

— З метою компенсувати масштабні військові втрати, з початку лютого цього року, Росія використала близько 1 200 осіб з ПВК Вагнер, які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій АР Крим, – йдеться у зведенні.

У Генштабі також відзвітували про роботу авіації Сил оборони. Так, протягом доби було завдано 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по позиціях ворожих ЗРК. Також, наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу Орлан.