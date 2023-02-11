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Факты / Україна

Военные РФ выводят из строя собственную технику, чтобы не участвовать в боях. Ее ремонтируют в Мариуполе – Генштаб

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Военные РФ выводят из строя собственную технику, чтобы не участвовать в боях. Ее ремонтируют в Мариуполе – Генштаб
Фото: Depositphotos

В оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая намеренно была выведена из строя российскими военными, чтобы не участвовать в боевых действиях.

Как отметили в вечерней сводке Генштаба ВСУ, основной причиной неисправности военной техники является умышленный вывод из строя двигателей.

А во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области, 7-9 февраля наблюдались многочисленные случаи мародерства российскими захватчиками.

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Ранее стало известно, что украинские пограничники сбили в Донецкой области еще один вражеский самолет.

Воздушная цель, вероятно, штурмовик Су-25, уничтожил расчет переносного зенитно-ракетного комплекса пограничного подразделения. В результате попадания ракеты самолет задымился и начал снижаться.

Источник: Генштаб ВСУ
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