Февраль, 11 в 19:42

В оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая намеренно была выведена из строя российскими военными, чтобы не участвовать в боевых действиях.

Как отметили в вечерней сводке Генштаба ВСУ, основной причиной неисправности военной техники является умышленный вывод из строя двигателей.

А во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области, 7-9 февраля наблюдались многочисленные случаи мародерства российскими захватчиками.

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Ранее стало известно, что украинские пограничники сбили в Донецкой области еще один вражеский самолет.

Воздушная цель, вероятно, штурмовик Су-25, уничтожил расчет переносного зенитно-ракетного комплекса пограничного подразделения. В результате попадания ракеты самолет задымился и начал снижаться.