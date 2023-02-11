Лютий, 11 в 7:31

Протягом минулої доби, 10 лютого, російський ворог завдав нового масованого ракетного удару по Україні – під прицілом були цивільні інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом окупанти здійснили пуски 106 ракет: 32 зенітних керованих ракети С-300, 74 крилатих ракети повітряного і морського базування (зокрема Калібр). Наші захисники збили 61 ракету.

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Крім того, російський ворог завдав 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed-136. 22 дрони вдалося збити.

Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголошують, що загроза завдання ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Нагадаємо, що ввечері 10 лютого російські війська атакували дронами й Київщину.

Фото: Повітряні сили ЗСУ