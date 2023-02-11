Российские оккупанты попали дроном-камикадзе Shahed-136 в ранее поврежденный объект критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Вечерняя атака беспилотниками на юге длилась около трех часов. Всего враг запустил 12 дронов-камикадзе.

— Один попал в ранее поврежденный объект энергетической инфраструктуры на Криворожье. С масштабным пожаром борются спасатели. Пострадавших нет. Пять дронов сбиты над Николаевщиной, четыре над морем, на подлете к Одесской области, два — над Херсонщиной, — сообщили в Оперативном командовании Юг.