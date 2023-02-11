Враг запустил 12 дронов, есть попадание на Днепропетровщине: ОК Юг о вечерней атаке РФ
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Российские оккупанты попали дроном-камикадзе Shahed-136 в ранее поврежденный объект критической инфраструктуры в Днепропетровской области.
Вечерняя атака беспилотниками на юге длилась около трех часов. Всего враг запустил 12 дронов-камикадзе.
— Один попал в ранее поврежденный объект энергетической инфраструктуры на Криворожье. С масштабным пожаром борются спасатели. Пострадавших нет. Пять дронов сбиты над Николаевщиной, четыре над морем, на подлете к Одесской области, два — над Херсонщиной, — сообщили в Оперативном командовании Юг.
Вечером 10 февраля российские войска атаковали дронами и Киевщину. В области работает украинская противовоздушная оборона, сообщили в ОВА.
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