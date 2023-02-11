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Факти / Україна

Ворог запустив 12 дронів, є влучання на Дніпропетровщині: ОК Південь про вечірню атаку РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ворог запустив 12 дронів, є влучання на Дніпропетровщині: ОК Південь про вечірню атаку РФ
Фото: Depositphotos

Російські окупанти влучили дроном-камікадзе Shahed-136 в раніше пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури у Дніпропетровській області.

Вечірня атака безпілотниками на півдні тривала майже три години. Загалом ворог запустив 12 дронів-камікадзе.

– Один влучив у раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. З масштабною пожежею боряться рятувальники. Постраждалих нема. П’ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною, – повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Ввечері 10 лютого російські війська атакували дронами й Київщину. В області працює українська протиповітряна оборона, повідомили в ОВА.

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