Російські окупанти влучили дроном-камікадзе Shahed-136 в раніше пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури у Дніпропетровській області.

Вечірня атака безпілотниками на півдні тривала майже три години. Загалом ворог запустив 12 дронів-камікадзе.

– Один влучив у раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. З масштабною пожежею боряться рятувальники. Постраждалих нема. П’ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною, – повідомили в Оперативному командуванні Південь.