Февраль, 11 в 19:00

Российские войска нанесли бомбовый удар по украинскому острову Змеиный в Черном море, поскольку хотели создать нужную “картинку” для своей пропаганды.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

– Атаковали они его авиационными бомбами. Это говорит о том, что они намекают на развитие событий, в том числе и на юге, – отметила она.

Гуменюк напомнила, что Украина находится в условиях гибридной войны, в ходе которой агрессор пытается создавать нужный для себя информационный фон.

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– Не имея реальных успехов, которыми можно похвастаться на юге, они пытаются создать такую искусственную “победу” для себя, для своих нарративов, для своей пропаганды, — подчеркнула Гуменюк, комментируя удар по Змеиному.

Она уточнила, что войска РФ также пытались проверить готовность Вооруженных сил Украины к обороне. Они могли разведывать, не обустроили ли украинские воины “мощный бастион” на острове, который оккупантам “опять придется штурмовать”.

– На днях они пытались разведать, а позже решили, наверное, продемонстрировать какую-то свою “силу” и “присутствие”. Но что бомбили? То, что сами там и оставляли. То, на что не хватило рук, когда они демонстрировали тот самый “жест доброй воли” и убегали с острова. Они оставили там свою технику, системы ПВО, которые там пытались обустроить, мечтая о том, что это будет неплавучий “крейсер” после гибели Москвы, — рассказала Гуменюк.

Как известно, вчера российские бомбардировщики Су-24М сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы.

Остров удалось вернуть под юрисдикцию Украины в начале июля прошлого года, на нем снова был установлен национальный флаг нашей страны.

После освобождения Змеиного в Одесской области открыли проход судов через устье Быстрое.