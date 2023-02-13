Частина захисників Зміїного досі в російському полоні, процес повернення триває – ГУР

Лютий, 13 в 14:44

Триває робота над поверненням додому усіх захисників острова Зміїний. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов на брифінгу в Media Center Ukraine з нагоди презентації циклу з трьох документальних фільмів Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі.

Відповідаючи на питання про долю захисників Зміїного, він сказав:

– Частина захисників Зміїного, значна частина захисників Маріуполя та Азовсталі знаходяться в рашистському полоні. Триває робота над тим, щоб кожен з них повернувся додому. Ті хлопці і дівчата, які вже повернуті, зараз проходять реабілітацію, процес постізоляційного супроводу і повертаються або умовно до нормального життя, на скільки ми всі можемо жити у нормальному житті зараз, або до боротьби і виконання своїх обов’язків. Тому це справді чутлива тема.

На його думку, тут важливий принцип – “Не нашкодь!”, оскільки все продовжує відбуватися в режимі реального часу.

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10 лютого російські бомбардувальники Су-24М скинули на острів Зміїний чотири авіабомби, а з території окупованого Криму випустили три протикорабельні ракети Онікс, якими влучили у прибережну зону.