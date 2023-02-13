Февраль, 13 в 0:15

Финляндия пока не приняла решение касательно того, что будет передавать танки Leopard 2 Украине.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Она заявила, что правительство и президент финской республики неоднократно обсуждали вопрос о поставке Украине танков Leopard и другого оборонного оборудования, но решение по танкам пока не принято.

Сейчас смотрят

И хоть Германия уже согласилась поставлять Leopard, Финляндия все же еще не приняла решение. Санна Марин не говорит, скоро ли будет принято решение по танкам Leopard.

— Мы не объявляем об этом заранее общественности, но когда решения будут приняты, мы расскажем о том, что стоит рассказать. В разных странах были разные линии связи. Мы были немногословны, мы не перечисляем отдельные вещи в открытом доступе. Финляндия предоставила Украине много материала, и мы готовы продолжать это делать, — сказала она.

Ее спросили, что задерживает решение по танкам Leopard или по участию в тренировках или операциях по снабжению Украины.

По словам Марин, у Финляндии несколько иное положение, поскольку она является пограничным соседом России, и это необходимо учитывать. Финляндия также должна позаботиться о своей собственной обороне. Тем не менее, Финляндия хочет помочь Украине.

— Финны с большим сочувствием относятся к Украине, возможно, именно по этой причине, — добавила она.

Премьер Финляндии не занимает позицию по вопросу о том, следует ли предоставить Украине истребители, о которых просил Киев.

Однако Марин говорит, что поддерживает предложение премьер-министра Эстонии Кайи Каллас о том, чтобы страны ЕС совместно закупали оружие для Украины, тем самым укрепляя европейскую оборонную промышленность.

— Я лично поддерживаю эту идею. Чтобы мы ускорили производство оборонного оборудования в Европе. Потому что мы не знаем, когда закончится война. Это также связано с тем, что мир изменился, и мы должны быть в состоянии укрепить нашу собственную оборону, — сказала она.

В конце января Финляндия заявляла, что готова присоединиться к коалиции союзников, помогающих Украине получить танки, но пока определяет формат участия.

При этом 11 февраля немецкое издание Spiegel сообщило, что Бундесвер начнет обучение украинских танкистов на основном боевом танке Leopard 2 уже на следующей неделе.

Источник: Yle