Лютий, 13 в 0:15

Фінляндія поки що не ухвалила рішення щодо того, що передаватиме танки Leopard 2 Україні.

Про це заявила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

Вона заявила, що уряд і президент фінської республіки неодноразово обговорювали питання щодо постачання Україні танків Leopard та іншого оборонного обладнання, але рішення щодо танків поки що не ухвалено.

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І хоч Німеччина вже погодилася поставляти Leopard, Фінляндія все ж таки ще не ухвалила рішення. Санна Марін не каже, чи скоро буде ухвалено рішення щодо танків Leopard.

– Ми не оголошуємо про це заздалегідь громадськості, але коли рішення буде ухвалено, ми розповімо про те, що варто розповісти. У різних країнах були різні лінії зв’язку. Ми були небагатослівні, ми не перераховуємо окремі речі у відкритому доступі. Фінляндія надала Україні багато матеріалу, і ми готові продовжувати це робити, – сказала вона.

Її запитали, що затримує рішення щодо танків Leopard або щодо участі в тренуваннях чи операціях з постачання України.

За словами Марін, у Фінляндії дещо інше становище, оскільки вона є прикордонним сусідом Росії, і це необхідно враховувати. Фінляндія також повинна подбати про свою власну оборону. Тим не менш, Фінляндія хоче допомогти Україні.

– Фіни з великим співчуттям ставляться до України, можливо, саме з цієї причини, – додала вона.

Прем’єр Фінляндії не займає позицію з питання про те, чи слід надати Україні винищувачі, про які просив Київ.

Однак Марін каже, що підтримує пропозицію прем’єр-міністра Естонії Кайї Каллас про те, щоб країни ЄС спільно закуповували зброю для України, тим самим зміцнюючи європейську оборонну промисловість.

– Я особисто підтримую цю ідею. Щоб ми прискорили виробництво оборонного обладнання в Європі. Тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна. Це також пов’язано з тим, що світ змінився, і ми повинні бути в змозі зміцнити нашу власну оборону, – сказала вона.

Наприкінці січня Фінляндія заявляла, що готова приєднатися до коаліції союзників, які допомагають Україні отримати танки, але поки визначає формат участі.

При цьому 11 лютого німецьке видання Spiegel повідомило, що Бундесвер почне навчання українських танкістів на основному бойовому танку Leopard 2 вже наступного тижня.

Джерело: Yle