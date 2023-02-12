Февраль, 11 в 23:41

Бундесвер начнет обучение украинских экипажей на основном боевом танке Leopard 2 на следующей неделе.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По их данным, военно-воздушные силы Германии уже доставили первые группы украинских солдат из Польши за последние несколько дней.

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— В середине следующей недели на военном полигоне Мюнстер в Нижней Саксонии, где украинские подразделения уже проходят подготовку на боевой машине пехоты Marder, начнется обучение по программе Leopard, — пишет издание.

Ожидается, что Бундесвер проведет своего рода “курс турбоподготовки” для украинских солдат, некоторые из которых прибывают прямо с фронта, включая районы вокруг Бахмута, указывает издание.

— Всего за шесть-восемь недель им предстоит освоить основы управления сложной системой вооружения, а также отработать взаимодействие боевых танков Leopard и боевой машины пехоты Marder. По словам военнослужащих, из-за короткого времени можно обучить только основам; обычно подготовка экипажей занимает несколько лет, — пишет Spiegel.

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При этом, если все пойдет по плану, обученные солдаты должны вернуться на передовую в Украине вместе с боевыми танками Leopard уже в конце марта.

Обучение на боевом танке является лишь одной частью различных программ подготовки украинских солдат в Германии. По информации Spiegel, с начала войны в феврале около 1,5 тыс. украинских солдат прошли обучение в различных казармах по таким системам вооружения, как зенитная установка Gepard или САУ Panzerhaubitze 2000.

Напомним, 25 января правительство Германии поставило перед собой задачу предоставить Украине танки Leopard 2 для двух батальонов. В Украине они обычно оснащены 31 танком каждый. В качестве первого шага Германия сама хочет передать 14 танков Leopard 2. Остальные должны поступать из стран-партнеров.

Кроме ФРГ, украинские военнослужащие также проходя обучение на британские танки Challenger 2 в Великобритании, о чем британский премьер-министр Риши Сунак сообщил в минувшую субботу в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.