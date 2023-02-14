Летают более 24 часов и работают в тылу врага: Армию дронов пополнили два комплекса Raybird-3
Армию дронов пополнили два мощных комплекса Raybird-3 украинского производства.
Они одолевают расстояние до 2,5 тыс. километров, залетают в тыл врага и работают, несмотря на радиоэлектронную борьбу.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
— Raybird-3 хорошо проявил себя во время контрнаступления в Харьковской области. Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса БУК возле Балаклеи. Но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который поехал на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам. А они хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов, — написал он.
Федоров уверен, что дроны Raybird-3 помогут украинским военным во время будущего контрнаступления.
Характеристики БПЛА Raybird-3:
- Размах крыла – 2,96 м
- Максимальный взлетный вес – 23 кг
- Высота полета – до 4,5 км.
- Продолжительность полета – 18-28 часов
- Крейсерская скорость – 110 км/ч
- Полезная нагрузка – до 5 кг
- Радиус передачи цифровых данных HD качества – до 120 км
- Радиус передачи данных телеметрии и управления – до 120 км
- Автономный режим полета – 2,5 тыс. км
Фото: Skyeton