Армию дронов пополнили два мощных комплекса Raybird-3 украинского производства.

Они одолевают расстояние до 2,5 тыс. километров, залетают в тыл врага и работают, несмотря на радиоэлектронную борьбу.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

— Raybird-3 хорошо проявил себя во время контрнаступления в Харьковской области. Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса БУК возле Балаклеи. Но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который поехал на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам. А они хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов, — написал он.