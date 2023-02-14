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Факты / Україна

Летают более 24 часов и работают в тылу врага: Армию дронов пополнили два комплекса Raybird-3

Валентина Чорна, редактор ленты
Летают более 24 часов и работают в тылу врага: Армию дронов пополнили два комплекса Raybird-3

Армию дронов пополнили два мощных комплекса Raybird-3 украинского производства.

Они одолевают расстояние до 2,5 тыс. километров, залетают в тыл врага и работают, несмотря на радиоэлектронную борьбу.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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— Raybird-3 хорошо проявил себя во время контрнаступления в Харьковской области. Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса БУК возле Балаклеи. Но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который поехал на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам. А они хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов, — написал он.

Федоров уверен, что дроны Raybird-3 помогут украинским военным во время будущего контрнаступления.

Характеристики БПЛА Raybird-3:

  • Размах крыла – 2,96 м
  • Максимальный взлетный вес – 23 кг
  • Высота полета – до 4,5 км.
  • Продолжительность полета – 18-28 часов
  • Крейсерская скорость – 110 км/ч
  • Полезная нагрузка – до 5 кг
  • Радиус передачи цифровых данных HD качества – до 120 км
  • Радиус передачи данных телеметрии и управления – до 120 км
  • Автономный режим полета – 2,5 тыс. км
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Фото: Skyeton

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