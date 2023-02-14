Літають понад 24 години та працюють в тилу ворога: Армію дронів поповнили два комплекси Raybird-3
Армію дронів поповнили два потужні комплекси Raybird-3 українського виробництва.
Вони долають відстань до 2,5 тис. кілометрів, залітають у тил ворога та працюють, незважаючи на радіоелектронну боротьбу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
– Raybird-3 гарно проявив себе під час контрнаступу на Харківщині. Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУК біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів, – написав він.
Федоров впевнений, що дрони Raybird-3 допоможуть українським військовим під час майбутнього контрнаступу.
Характеристики БПЛА Raybird-3:
- Розмах крила – 2,96 м
- Максимальна злітна вага – 23 кг
- Висота польоту – до 4,5 км
- Тривалість польоту – 18-28 годин
- Крейсерська швидкість – 110 км/год
- Корисне навантаження – до 5 кг
- Радіус передання цифрових даних HD якості – до 120 км
- Радіус передання даних телеметрії та управління – до 120 км
- Автономний режим польоту – 2,5 тис. км
Фото: Skyeton