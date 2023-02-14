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Факти / Україна

Літають понад 24 години та працюють в тилу ворога: Армію дронів поповнили два комплекси Raybird-3

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Літають понад 24 години та працюють в тилу ворога: Армію дронів поповнили два комплекси Raybird-3

Армію дронів поповнили два потужні комплекси Raybird-3 українського виробництва.

Вони долають відстань до 2,5 тис. кілометрів, залітають у тил ворога та працюють, незважаючи на радіоелектронну боротьбу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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– Raybird-3 гарно проявив себе під час контрнаступу на Харківщині. Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУК біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів, – написав він.

Федоров впевнений, що дрони Raybird-3 допоможуть українським військовим під час майбутнього контрнаступу.

Характеристики БПЛА Raybird-3:

  • Розмах крила – 2,96 м
  • Максимальна злітна вага – 23 кг
  • Висота польоту – до 4,5 км
  • Тривалість польоту – 18-28 годин
  • Крейсерська швидкість – 110 км/год
  • Корисне навантаження – до 5 кг
  • Радіус передання цифрових даних HD якості – до 120 км
  • Радіус передання даних телеметрії та управління – до 120 км
  • Автономний режим польоту – 2,5 тис. км
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Фото: Skyeton

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