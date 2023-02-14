Армію дронів поповнили два потужні комплекси Raybird-3 українського виробництва.

Вони долають відстань до 2,5 тис. кілометрів, залітають у тил ворога та працюють, незважаючи на радіоелектронну боротьбу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Raybird-3 гарно проявив себе під час контрнаступу на Харківщині. Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУК біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів, – написав він.