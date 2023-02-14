Февраль, 14 в 14:52

Служба безопасности Украины объявила о подозрении первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковнику Сергею Рудскому, отдававшему приказы о вторжении в наше государство.

Как отметили в пресс-службе СБУ, в ходе следственных действий собраны доказательства участия Рудского в совершении полномасштабной агрессии против Украины.

– Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину. По его указаниям осуществляли боевую подготовку оккупационных группировок и снабжали их вооружением и боеприпасами, — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Рудской публично поддерживал вторжение в Украину и военные преступления войск РФ. Он, в частности, озвучивал пропагандистские нарративы Кремля во время выступления в Госдуме РФ 25 марта 2022 года. Это выступление транслировалось на центральных российских пропагандистских телеканалах.

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Следователи СБУ объявили о подозрении Рудскому по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), которая предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества;

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), согласно которой предусмотрено до 15 лет тюремного заключения;

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников), по этой статье предусмотрено лишение свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

СБУ проводит меры по привлечению Рудского к ответственности за преступления против Украины.

Недавно СБУ сообщила о подозрении главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По данным следствия, он способствует осуществлению массовых репрессий на временно захваченных территориях Украины.

Подозрение также получил командир авиационного полка РФ Олег Тимошин, по приказу которого войска РФ ударили ракетами по Днепру и Кременчугу.