Лютий, 14 в 14:52

Служба безпеки України оголосила про підозру першому заступнику начальника Генштабу ЗС РФ, генерал-полковнику Сергію Рудському, який віддавав накази про вторгнення в нашу державу.

Як зазначили в пресслужбі СБУ, під час слідчих дій зібрано докази участі Рудського в здійсненні повномасштабної агресії проти України.

– Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну. За його вказівками здійснювали бойову підготовку окупаційних угруповань і забезпечували їх озброєнням та боєприпасами, – наголошується в повідомлені.

Крім того, Рудський публічно підтримував вторгнення в Україну та воєнні злочини військ РФ. Він, зокрема, озвучував пропагандистські наративи Кремля під час виступу в Держдумі РФ 25 березня 2022 року. Цей виступ транслювався на центральних російських пропагандистських телеканалах.

Зараз дивляться

Слідчі СБУ оголосили про підозру Рудському за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), яка передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна;

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), за якою передбачено до 15 років ув’язнення;

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників), за цією статтею передбачено позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

СБУ проводить заходи для притягнення Рудського до відповідальності за злочини проти України.

Нещодавно СБУ повідомила про підозру очільнику слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну. За даними слідства, він сприяє здійсненню масових репресій на тимчасово захоплених територіях України.

Підозру також отримав командир авіаційного полку РФ Олег Тимошин, за наказом якого війська РФ вдарили ракетами по Дніпру та Кременчуку.