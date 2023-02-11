Февраль, 11 в 12:42

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По данным спецслужбы, он способствует осуществлению массовых репрессий на временно оккупированных украинских территориях.

В пресс-службе СБУ отметили, что собрали масштабную доказательную базу на Бастрыкина.

– Задокументирована его деятельность по введению оккупационного режима во временно захваченных районах Юга и Востока Украины, — уточнили в СБУ.

По данным следствия, Бастрыкин напрямую причастен к подавлению движения сопротивления на территории Украины. Соответствующие задачи ему поставило высшее военно-политическое руководство РФ.

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Кроме того, глава следственного комитета РФ публично оправдывает полномасштабную российскую агрессию, оккупацию части восточных и южных областей Украины. Свою позицию он не раз озвучивал на российских телеканалах.

Следователи СБУ сообщили Бастрыкину о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные представителем власти с целью изменения границ территории Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом с использованием СМИ);

ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, в том числе путем представления ее как внутреннего гражданского конфликта, и отрицание временной оккупации украинских территорий, совершенные должностным лицом повторно).

Недавно следователи СБУ объявили о подозрении командиру авиационного полка РФ, полковнику Олегу Тимошину. Именно по его приказу произошли ракетные удары по Днепру и Кременчугу.

Кроме того, подозрения получили командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Сергей Кобылаш и бывший командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов.