Храм-МАФ на территории Музея истории Украины в Киеве снесут – решение суда
Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного храма-мафа православной церкви Московского патриархата на ул. Владимирской, 2 в центре Киева.
Об этом в своем Telegram рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
– Иск музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта “а” части 1 ст. 91 Земельного кодекса, – написал он.
По словам Ткаченко, храм-киоск находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинной церкви.
Ранее мы рассказывали, что центр Одессы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Источник: Александр Ткаченко
Фото: Александр Ткаченко