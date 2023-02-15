Февраль, 15 в 15:39

Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного храма-мафа православной церкви Московского патриархата на ул. Владимирской, 2 в центре Киева.

Об этом в своем Telegram рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

– Иск музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта “а” части 1 ст. 91 Земельного кодекса, – написал он.

По словам Ткаченко, храм-киоск находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинной церкви.

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Источник: Александр Ткаченко

Фото: Александр Ткаченко