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Факти / Україна

Храм-МАФ на території Музею історії України в Києві знесуть – рішення суду

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
церква-маф

Суд зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого храму-мафу  православної церкви Московського патріархату на вул. Володимирській, 2 у центрі Києва.

Про це у своєму Telegram розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. 

– Позов музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту “а” частини 1 ст. 91 Земельного кодексу, – написав він. 

За словами Ткаченка, храм-кіоск знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу Десятинної церкви.

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Джерело: Олександр Ткаченко

Фото: Олександр Ткаченко

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