Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству

Январь, 05 в 14:01

В пользование государства окончательно вернули Успенский собор и Трапезную церковь, которые находятся на территории заповедника Киево-Печерская лавра.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики 5 января.

Ранее эти сооружения были предоставлены в аренду для использования УПЦ (МП). Срок аренды истек 31 декабря 2022 года.

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В МКИП отметили, что 5 января завершила работу комиссия по передаче соборов, которая занималась инвентаризацией имущества, а также составляла акты технического осмотра двух зданий.

На последнее заседание комиссии 5 января не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт возвращения зданий со стороны УПЦ. Однако отказ подписывать не препятствует возвращению имущества.

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра с 1990 года входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а Трапезная церковь является памятником архитектуры национального значения.

Перед Новым годом заповедник Киево-Печерская лавра сообщил УПЦ (МП), что с 1 января не продлевает договор на ее пользование Успенским собором. Наместник Лавры обращался к президенту с просьбой не забирать у УПЦ (МП) эти храмы.