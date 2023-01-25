Січень, 25 в 18:23

Історичний центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою, попри розв’язану Росією війну в Україні.

Цей статус місто-порт отримало за результатами 18-ї позачергової сесії ЮНЕСКО в Парижі 25 січня.

— Історичний центр міста-порту Одеса включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою, – написав очільник МКІП Олександр Ткаченко.

Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова у Twitter назвала це рішення дипломатичною перемогою.

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— Таке рішення ЮНЕСКО означає, що Одеса буде під захистом організації, – додала вона.

Також цей статус надасть місту доступ до фінансової та технологічної міжнародної допомоги.

Внесення до списку історичного центру Одеси схвалила панель з 21 держави-члена Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Шість голосів за, один – проти, ще 14 утримались.

BREAKING! Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List & World Heritage in Danger List: Historic Center of the Port City of Odesa – #Ukraine pic.twitter.com/2e9NUbed0E — UNESCO #Education #Sciences #Culture (@UNESCO) January 25, 2023

У список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою внесено також історичний центр Відня, Потосі (Болівія), культурний ландшафт та археологічні залишки долини Баміан в Афганістані, стародавнє місто Абу-Мена в Єгипті, місто Єрусалим та його стіни тощо.

Центр міста номінували на внесення до списку ще у 2009 році. У серпні 2022 року у МКІП ініціювали включення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за прискореною процедурою.

Вже у жовтні Україна передала на розгляд ЮНЕСКО номінаційний файл Історичний центр міста-порту Одеси для включення до Списку всесвітньої спадщини, а президент Володимир Зеленський закликав провести позачергову сесію комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо включення історичного центру українського міста до списку.

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Джерело: ЮНЕСКО