Історичний центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою, попри розв’язану Росією війну в Україні.

Цей статус місто-порт отримало за результатами 18-ї позачергової сесії ЮНЕСКО в Парижі 25 січня.

Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова у Twitter назвала це рішення дипломатичною перемогою.

Також цей статус надасть місту доступ до фінансової та технологічної міжнародної допомоги.

Внесення до списку історичного центру Одеси схвалила панель з 21 держави-члена Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Шість голосів за, один – проти, ще 14 утримались.

January 25, 2023