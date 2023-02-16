Февраль, 16 в 9:31

Российские войска готовят еще одну массированную ракетную атаку на 23-24 февраля — к годовщине полномасштабного вторжения.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Украина готова к новым ударам агрессора.

– Они будут пытаться именно 23-24 февраля сделать еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как “принимали” за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, но надо сохранять максимальное спокойствие и понимать, что мы обязательно победим и все пройдем, — сказал Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что летом ситуация на фронте будет совсем другой.

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Напомним, что сегодня ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего враг выпустил 36 ракет, из них 16 удалось сбить.