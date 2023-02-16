Лютий, 16 в 9:31

Російські війська готують ще одну масовану ракетну атаку на 23-24 лютого – до річниці повномасштабного вторгнення.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив на тому, що Україна готова до нових ударів агресора.

– Вони будуть намагатися саме 23-24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитися. Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як “приймали” за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, але треба зберігати максимальний спокій і розуміти, що ми обов’язково переможемо і все пройдемо, – сказав Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що влітку ситуація на фронті буде зовсім іншою.

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Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, загалом ворог випустив 36 ракет, з них 16 вдалося збити.