Февраль, 16 в 7:59

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Обновлено в 07:59. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря

восемь крылатых ракет Калибр из фрегата из акватории Черного моря,

12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из района Курска,

две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ уничтожены:

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14 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр,

две управляемые авиационные ракеты Х-59.

– К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. Пока на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет, – сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Обновлено в 07:09. Ночью 16 февраля российские войска атаковали Украину из дронов и самолетов стратегической авиации.

Взрывы раздавались сразу в нескольких областях.

Уже подтверждена успешная работа в южных областях.

Как сообщила в эфире общенационального телемарафона глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, все восемь крылатых ракет типа Калибр, которые россияне выпустили из Черного моря, были уничтожены противовоздушной обороной южного направления.

Шесть ракет были сбиты над Николаевской областью, еще две – над Херсонской областью.

По данным Telegram-каналов, ориентировочно четыре вражеских цели были сбиты над Одесской областью.

Работу противовоздушной обороны в Полтавской области ночью подтверждал руководитель ОВА Дмитрий Лунин.

Работала ПВО также в Черкасской, Днепропетровской областях.

Раздавались взрывы в Запорожской области.

Взрывы, которые могли слышать люди в Харькове, по словам советницы главы Харьковского облсовета Натальи Поповой, могли быть эхом из других населенных пунктов, о которых регулярно в своих сводках сообщает Генеральный штаб Украины.

К сожалению, были и попадания этой ночью.

Известно, что во время воздушной тревоги оккупанты попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Вспыхнувший пожар уже потушили.

Пострадавших или жертв нет.

Кроме того, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, есть попадания на Севере Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

– Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА, – написал Андрей Ермак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Ермак, Максим Козицкий, Дмитрий Лунин, Воздушные силы ВСУ

Фото: Минобороны России